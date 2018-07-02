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Canan Karatay kanser riskini azaltan besinleri açıkladı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr.Canan Karatay Kastamonu'da katıldığı bir panelde açıklamalarda bulundu. Çağımızın en yaygın ve korkutucu hastalıklarından biri olan kanser konusuna değinen Karatay, kanseri önleyen ve kansere yakalanma riskini azaltan besinleri açıkladı. İşte Canan Karatay'ın açıkladığı o liste...

İşte kanser riskini azaltan besinler

KANSERİ ÖNLEYECEK ÖNEMLİ TAVSİYELER VERDİ

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Siyez Festivali'ne katılan Prof.Dr.Canan Karatay oldukça önemli açıklamalar yaptı. Vücuda giren kimyasalların neden olduğu etkiler hakkında konuşan Karatay, vatandaşlara kanseri önleyecek önemli tavsiyeler verdi. Karatay'ın açıklamalarını sizler için derledik, işte o açıklamalar…

  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 14:32
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