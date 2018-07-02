Canan Karatay kanser riskini azaltan besinleri açıkladı

KANSERİ ÖNLEYECEK ÖNEMLİ TAVSİYELER VERDİ

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Siyez Festivali'ne katılan Prof.Dr.Canan Karatay oldukça önemli açıklamalar yaptı. Vücuda giren kimyasalların neden olduğu etkiler hakkında konuşan Karatay, vatandaşlara kanseri önleyecek önemli tavsiyeler verdi. Karatay'ın açıklamalarını sizler için derledik, işte o açıklamalar…