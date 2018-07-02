Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı için lise taban puanlarını e-Okul giriş sayfasında yayınladı. 26 Haziran 2018'de açıklanan LGS sonuçlarından sonra gözler LGS tercih kılavuzuna çevrilmişti. Peki LGS tercih süreci nasıl işleyecek? LGS tercih kılavuzuna nereden bakılır? 2018 LGS tercih süresi ne zaman başlıyor? 2018 LGS tercih süresi ne zaman bitiyor? İşte LGS tercih süreci ve LGS tercih kılavuzu ile ilgili detaylar...

MEB SINAV SONUÇLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH KILAVUZUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

MEB kılavuzunda geçen takvime göre, bakanlık şu tarihler arasında LGS tercih işlemlerini gerçekleştiriyor: 27 Haziran- 13 Temmuz 2018 tarihlerinde bakanlık "Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanmasını gerçekleştiriyor. 2 Temmuz 2018 tarihinde ise "Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı" yayınlanırken, 2 Temmuz 2018 tarihi ile 13 Temmuz 2018 tarihleri arası"Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması" işlemlerini e-Okulüzerinden ve ortaokul müdürlükleri üzerinden başlatıyor. LGS tercihleri-yerleştirme sonuçları ise 30 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek. Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemleri yapılacak. İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılırken, birinci nakil sonuçları 13 Ağustos 2018. İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında yapılıyor. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılıyor. Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos - 31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor, 3 Eylül 2018 tarihinde sonuçlar açıklanıyor. Sonuncu (dördüncü) nakil başvuruları 3 Eylül - 6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanıyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ (LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ TABAN PUANLARI)

4 nakil sonrası hiçbir okula giremeyen öğrenciler için 10 Eylül - 14 Eylül tarihleri arası başvurular gerçekleşiyor. Ayrıca aynı tarihlerde "Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması" işlemleri gerçekleşiyor.

2018 LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

2017–2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar ve kontenjanları http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecektir. Bakanlık 5 maddelik açıklaması:

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecektir.

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9'uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ve Ortaöğretim kademesine yönelik "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.