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ile keskin gözler

Yumurta ile keskin gözler
Dünyaya açılan pencere olan gözlerimize her yaşta dikkat etmemiz gerekiyor. Çocukların 1, 3 ve 5 yaşlarında, yetişkinlerin ise yılda bir kez göz muayenesi olması öneriliyor. Prof. Dr. , nı korumak için telefon, gibi teknolojik aletlerin kullanımına değiniyor. "Gözü yoran televizyon ve bilgisayar ekranına uzun süre yakından bakmayın. Kitap okurken gözünüzle kitap arasında en az 30 cm mesafe olmasına dikkat edin" diyor. Doğru beslenmenin katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi ileri yaşlarda görülen göz problemlerini engellediğini belirtiyor. " yapraklı sebzeler, balık, , portakal ya da meyve sularını düzenli tüketmek göz sağlığı için önem taşır" bilgisini veriyor.
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