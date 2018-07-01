Yaktın bizi matematik

İyi bir üniversite eğitimi almak isteyen gençler, bütün bir sene boyunca çalıştı. Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. 120 sorudan oluşan sınav, 10.15'te başladı. Adaylar, sınav salonlarına alınmadan önce tek tek arandı. Her sene olduğu gibi bu yıl da bazı öğrenciler, 15 dakika kuralına takıldı. Sınavı saniye farkla kaçıranlar, gözyaşlarına hakim olamadı. 2.3 milyon adayın yarıştığı TYT sınavındaki matematik soruları ise zorladı. Kimi öğrenciler, soruların zorluğundan kimileri ise vaktin azlığından yakındı. Sınavda renkli anlar da yaşandı. İşte Türkiye'den sınav manzaraları...
80 yaşındaki Hasbiye Candemir de sınav heyecanı yaşadı. "Hayalim konservatuvar öğrencisi olmak" dedi.
Özlem Çiftçi, kızı Özge Ece Çiftçi ile birlikte üniversite sınavına girdi. İkilinin heyecanı görülmeye değerdi.
Antalya'da bir köpek, sahibiyle birlikte sınava geldi.
TWITTER:
● Sınavda bir çocuk vardı kalemleri bölüp 4 kalem yaptı. Bütün uçlarını açtı. Biz kimlerle rakibiz! Rakip değil terminatör!
● Her sene çıkan üslü, köklü, mutlaklar nerelere gitti...
● Yer gök "Seneye inş." cümlesi ile yankılanıyor ● Hocam ben de gerekli açıklamayı yarın öğleden sonra yapacağım ● Yok dantel, yok pasta, yok muz, para üstü yerine kiraz.
Uğur böcekli dolap bu ne yahu...
ÖSYM hiç yakışıyor mu sana?
● Ben, keyfim ve kahyasının acayip sinirleri bozuk.
● Delikanlı sınavmışsın!
● Bazen sadece KALEM olmak istersin.
● Beni bu hayatta kesir problemleri bile terk etti sen terk etsen ne olur!
80 yaşındaki Hasbiye Candemir de sınav heyecanı yaşadı. "Hayalim konservatuvar öğrencisi olmak" dedi.
Özlem Çiftçi, kızı Özge Ece Çiftçi ile birlikte üniversite sınavına girdi. İkilinin heyecanı görülmeye değerdi.
Antalya'da bir köpek, sahibiyle birlikte sınava geldi.
TWITTER:
● Sınavda bir çocuk vardı kalemleri bölüp 4 kalem yaptı. Bütün uçlarını açtı. Biz kimlerle rakibiz! Rakip değil terminatör!
● Her sene çıkan üslü, köklü, mutlaklar nerelere gitti...
● Yer gök "Seneye inş." cümlesi ile yankılanıyor ● Hocam ben de gerekli açıklamayı yarın öğleden sonra yapacağım ● Yok dantel, yok pasta, yok muz, para üstü yerine kiraz.
Uğur böcekli dolap bu ne yahu...
ÖSYM hiç yakışıyor mu sana?
● Ben, keyfim ve kahyasının acayip sinirleri bozuk.
● Delikanlı sınavmışsın!
● Bazen sadece KALEM olmak istersin.
● Beni bu hayatta kesir problemleri bile terk etti sen terk etsen ne olur!
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