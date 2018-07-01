Notalar sustu!

Günlerdir aranan müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı. Acının adresi, bu kez Antalya'ydı. İstanbul'da yaşayan ve kamp yapmak için 20 Haziran'da Antalya'daki Gömbe Yaylası'na giden 43 yaşındaki müzisyen Metin Kor'dan bir daha haber alınamadı. Eşi Evin Doğan Kor'un başvurusu üzerine arama çalışmaları başlatıldı. İlk olarak Kor'un kamp yaptığı bölgedeki eşyalarına ulaşıldı. Çadırının yırtılmış olması, şüphe uyandırdı. Ekipler havadan ve karadan her taşın altına baktı. Çalışmalar 7'nci gününe girerken AFAD ekipleri, kamp alanına 500 metre uzaklıktaki Subaşı Yaylası'nda, bir erkek cesedine ulaştı. Vücudunda yara izleri bulunan cesedin, Kor'a ait olduğu saptandı. Kor'un 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği açıklandı. Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, "İlk tespitlerde şüpheli bir ölüm görünmüyor" açıklamasını yaptı.
Arama çalışmaları sırasında Metin Kor'un kıyafetlerinin hatta ayakkabılarının bile çadırda olduğu belirlendi. Bu durum, akıllara cinayet şüphesini getirdi.
Arama çalışmaları sırasında Metin Kor'un kıyafetlerinin hatta ayakkabılarının bile çadırda olduğu belirlendi. Bu durum, akıllara cinayet şüphesini getirdi.
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