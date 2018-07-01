İhmal ateşi!

Özel hastanede yaşanan ihmal pes dedirtti. Olay geçtiğimiz hafta İstanbul'da meydana geldi. Sakıp Mert ve Fatoş Pişirici'nin 2.5 yaşındaki kızları Mila, cumartesi sabahı 05:00'da aniden ateşlendi. Küçük kız hemen Maslak'taki bir özel hastaneye götürüldü. İddiaya göre Uzman Dr. Özlem E.K. Mila'yı muayene etti. Kullandığı ilaçlara devam etmesini söyleyip evine gönderdi. Ateşi düşmeyen minik kız, öğle saatlerinde tekrar fenalaştı. Aynı hastaneye kaldırıldı. Bu kez ise yine Uzman Dr. Ayşe A. A., meslektaşıyla aynı şeyleri söyleyip aileyi tekrardan eve gönderdi. Minik Mila, doktorun kullanmaya devam etmesini söylediği ilaçları aldı. Ancak yine de ateşi düşmedi. Akşamlar saatlerinde ise babaannesinin kucağında aniden bayıldı. Bir süre kendisine gelemedi. Durumu öğrenen Pişirici çifti, çocuklarını bu kez başka bir hastaneye götürdü. Mila'nın havale geçirdiği belirlendi. Hemen tedavi altına alındı. Dört gün boyunca hastanede yatmak zorunda kaldı. Küçük kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Mila'nın üç yıl boyunca kontrol altında tutulması, ateşinin ise 37.5 derecenin üstüne çıkmaması gerekiyor. Mila ve ailesi, evlerinde yaşadıkları kabusu unutmaya çalışıyor. Genç çiftin ise hastaneden şikayetçi olacakları öğrenildi.
YASIN SÜS
YASIN SÜS
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