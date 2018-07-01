Evde zulüm!

Eşinin dayağından, kaynanasının zulmünden kaçmak isteyen kadın balkondan düştü. Olay geçtiğimiz pazartesi günü Konya'da meydana geldi. A.Ç. (28) annesiyle tartışan kuaför eşi Figen Ç.'yi (27) dövdü. Kayınvalide, kapıyı kilitleyip, şikayette bulunmak isteyen kadının dışarı çıkmasına izin vermedi. Figen Ç., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan inmek isterken, dengesini kaybedip, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen koca ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
SEVEREK EVLENDİLER
Figen Ç. hasta yatağında şunları söyledi: "7 ay önce severek evlendik. Kayınvalidemlerle birlikte yaşamaya başladık. Sürekli tartışıyordum. Eşim her kavga beni dövmeye kalkıyordu. Olay günü yine kaynanamla tartıştık. Eşim beni dövdü. Darp raporu alıp karakola gitmek istedim. Beni evden göndermediler, kayınvalidem ağzımı kapatıp, kapıyı kilitledi. Ben bir şekilde evden çıkmaya çalıştım. Evden çıkmayı kafama koymuştum. Mutfağa girip kapıyı kilitledim. Mutfak balkonundan inerim diye düşünüyordum; ama inemedim. Dengemi kaybedip aşağıya düştüm. Belimde kırık var." Genç kadının boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.
Beli kıralan genç kadın hastane den taburcu olacağı günü iple çekiyor. En büyük destekçisi ise annesi.
SEVEREK EVLENDİLER
Figen Ç. hasta yatağında şunları söyledi: "7 ay önce severek evlendik. Kayınvalidemlerle birlikte yaşamaya başladık. Sürekli tartışıyordum. Eşim her kavga beni dövmeye kalkıyordu. Olay günü yine kaynanamla tartıştık. Eşim beni dövdü. Darp raporu alıp karakola gitmek istedim. Beni evden göndermediler, kayınvalidem ağzımı kapatıp, kapıyı kilitledi. Ben bir şekilde evden çıkmaya çalıştım. Evden çıkmayı kafama koymuştum. Mutfağa girip kapıyı kilitledim. Mutfak balkonundan inerim diye düşünüyordum; ama inemedim. Dengemi kaybedip aşağıya düştüm. Belimde kırık var." Genç kadının boşanma davası açmaya hazırlandığı öğrenildi.
Beli kıralan genç kadın hastane den taburcu olacağı günü iple çekiyor. En büyük destekçisi ise annesi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.