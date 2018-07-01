Bir dizi tablo

Ressam Aylin Zaptçıoğlu 4 ayrı tablosunun bir dizide kendisinden izinsiz yayınladığı için mahkemeye gitti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne avukatı Eylem Akkayalı aracılığıyla dava açan Zaptçıoğlu'nun iddiasına göre eser sahibi olarak Zaptçıoğlu'nun 4 tablosu, 'Ufak Tefek Cinayetler' adlı dizinin birçok bölümünde kendisinden izin alınmadan yayımlandı. Sanatçının 2013 ve 2016 yılında yaptığı dava konusu eserlerin dizide kullanımı için sanatçıya herhangi bir ödeme yapılmadı. Ayrıca televizyonun internet sitesi ile davalı yapım şirketinin internet sitesinde de davaya konu tablolar, defalarca yayımlanarak eser sahibi Aylin Zaptçıoğlu'nun maddi ve manevi hakları ihlal edildi. Dava dilekçesinde eserlerinin dizide çıkan bölümlerinin dakika ve saatini ayrıntılı olarak veren Aylin Zaptçıoğlu'nun avukatı, "Müvekkilime ait dava konusu eserler, müvekkilimden izin alınmaksızın çoğaltılmış ve umuma arz edilmiştir. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla 5 bin lira manevi ve 5 bin lira maddi tazminatın davalı yapım şirketinden tahsilini istiyoruz" dedi.
ZAPTÇIOĞLU KİMDİR?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 2008'de mezun olan Aylin Zaptçıoğlu, aynı yıl Sakıp Sabancı Sanat Ödülü, Resim Bölümü üçüncülük ödülü ve AIAS tarafından düzenlenen Marmara Üniversitesi Sanat ve Tasarımda Dünya Birinciliği Yarışması Türkiye Onur Birinciliği Ödülü'nü aldı. Bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası sergilere katıldı.
ALI OKTAY
ZAPTÇIOĞLU KİMDİR?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 2008'de mezun olan Aylin Zaptçıoğlu, aynı yıl Sakıp Sabancı Sanat Ödülü, Resim Bölümü üçüncülük ödülü ve AIAS tarafından düzenlenen Marmara Üniversitesi Sanat ve Tasarımda Dünya Birinciliği Yarışması Türkiye Onur Birinciliği Ödülü'nü aldı. Bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası sergilere katıldı.
ALI OKTAY
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