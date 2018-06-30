Ankara Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'dan acı haber geldi. Dün Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunan küçük Eylül'ün cenazesi bugün yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verildi.

Topaca açıklamasında, "Ölme nedeninin tam olarak anlaşılması ve tespiti için bir takım tatkikler yapılacak, adli işlemlere esas olmak üzere. Bunlar henüz çok çabuk yapılabilen tetkikler değil, biraz zaman alabilir labaratuvar sonuçlarının ortaya çıkması. Çocuğumuzun kimliği konusunda yapılan tespitler yüzde 100 teşhisler yapılmak üzere Eylül kızımız rahmetli oldu." dedi.





İşlemlerin hukuken belli bir gizlilik içerisinde yürütüldüğünü belirten Topaca, soruşturmanın olumsuz etkilenmemesi için daha fazla ayrıntı vermedi.

Olayla ilgili tutuklu olan komşu Uğur Koçyiğit'n ilişkisinin olduğunu belirten Topaca, şöyle konuştu;

"Şu an itibariyle tutuklu, 4 de gözaltına olan şahıs var. Bunların sorgulaması devam ediyor, ifadelerini alıyoruz. Muhtemeldir ki başka bu olayı gören bilen bir şekilde dolaylı da olsa bilgisi olan çıkabilir. Onların da bilgisini aldıktan sonra savcılığımız iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderecektir."





"BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Vali Topaca, "Şunu biliyoruz, bütün milletimizin canice olaydan olumsuz etkilendiğini, herkesin duygularının kabardığını, acıma hissinin bu canice olayın tepkisi içerisinde. Bu işin faillerinin hakettiği cezayı çekmesi hususunda kamuoyunun da bir beklentisi var. Bütün vatandaşlarımızın, ailesinin, yakınlarının devletimize güvenmelerini, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını hukuk nezdinde ne gerekiyorsa yapılacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.