



3 milyona yakın üniversite adayının beklediği gün geldi. Bu sabah saatlerinden itibaren adaylar bu önemli sınava katılım sağlamak için yola koyuldu. Sınavın başlaması ile birlikte veliler de dışarıda onlar ile aynı heyecanı yaşamaya başladı. Bu önemli sınav sonrası YKS sınav soruları ve cevapları en çok araştırılan konuların başında yer alacak. 2018 YKS - TYT sınav soruları ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı ise belli oldu. ÖSYM, resmi internet sitesinden YKS soruları duyuracağı tarihi açıkladı. Peki TYT sınav soruları ne zaman açıklanacak?

YKS SINAVI - TYT SORULARI 2018 HEYECANLA BEKLENİYOR

Bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan YKS sonrası, en çok araştırılan konuların başında sınav soruları gelecek. Doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar, ÖSYM sitesinden yayınlanacak olan YKS soruları bekleyecek. Peki YKS sınav soruları ne zaman açıklanacak?