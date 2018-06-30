Çare karpuzda

Yazın şüphesiz en sevilen meyvelerinin başında karpuz geliyor. Vitamin ve mineral deposu bu meyve, hem ağızları tatlandırıyor. Hem sağlığa katkı sağlıyor. Bol miktarda su içeren ve sıcak yaz günlerinde ferahlatan karpuz, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Karpuzun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
Gözleri korur.
İdrar söktürücü özelliği vardır.
Astıma yakalanmayı önler.
Kalp sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
Gözleri korur.
İdrar söktürücü özelliği vardır.
Astıma yakalanmayı önler.
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