Yol Durumu
  1. Salam ve sucuk kanser eder

, kadın doğurganlığı etkiler

Fast-food, kadın doğurganlığı etkiler
Düzenli olarak tükten kadınları yakından ilgilendiren bir araştırma yapıldı. Human Reproduction (İnsan Üremesi) adlı rapor için 5 bin 598 kadın mercek altına alındı. Haftada 4 veya 5'ten fazla yiyen kadınların, hiç fast-food yemeyen kadınlara kıyasla gebe kalma sürelerinin bir ay daha uzun olduğu anlaşıldı. Düzenli abur cubur tüketenlerin de 1 yıl içinde hamile kalmalarının zor olduğu açıklandı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ