Düzenli olarak abur cubur tükten kadınları yakından ilgilendiren bir araştırma yapıldı. Human Reproduction (İnsan Üremesi) adlı rapor için 5 bin 598 kadın mercek altına alındı. Haftada 4 veya 5'ten fazla fast-food yiyen kadınların, hiç fast-food yemeyen kadınlara kıyasla gebe kalma sürelerinin bir ay daha uzun olduğu anlaşıldı. Düzenli abur cubur tüketenlerin de 1 yıl içinde hamile kalmalarının zor olduğu açıklandı.
Fast-food, kadın doğurganlığı etkiler
Etiketler: Fast-food , abur cubur , Kadın Sağlığı , cinsel sağlık , doğurganlık
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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