Ailesiyle yaşadığı Çöplü Mahallesi'ndeki apartmanda geçen yıl, evin banyosunda dünyaya getirdiği bebeğin pencereden apartman boşluğuna atılmasıyla ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame, Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede savcılıktaki ifadesine yer verilen genç kız, lisede okurken tanıştığı erkek arkadaşı ile kendi rızasıyla birlikte olduğunu, bir süre sonra hamile kaldığı belirterek, hamileliğini ailesinden gizlediği, bebeği olay günü evlerinin banyosunda tek başına dünyaya getirdiğini anlattı.

Doğumdan sonra korku ve panikle göbek bağını eliyle kopardığı bebeği bir poşete koyarak pencereden apartman boşluğuna attığını anlatan M.M.B, şu beyanlarda bulundu:

"Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum. Erkek arkadaşımdan şikayetçi değilim. Doğurduğum çocuğun kaç aylık olduğunu bilmiyorum. Hamile olduğum dönem içerisinde çocuğu düşürmek için herhangi bir girişimde de bulunmadım. Hamileliğimi hiç kimseye söyleyemediğim için doğum sonrasında kapıldığım telaş ile ne yapacağımı bilmez bir halde çaresiz kaldığım için tuvalet penceresinden attım. Pişmanım. Çocukta yaşam belirtisi görseydim böyle bir eylemi gerçekleştirmeyecektim."

BOL KIYAFETLER GİYDİ, "ÜŞÜTTÜM, KİLO ALDIM" DEDİ

Hamilelik süresince bol kıyafetler giyerek karnını gizlediğini, çevresindekilere de kilo aldığını söylediğini aktaran genç kızın hamilelik nedeniyle evde rahatsızlandığı zamanlarda ailesine, "üşüttüm, ishal oldum, başım ağrıyor" gibi yalanlar söylediğine yer verilen iddianamede, evde beraber yaşadıkları annesi ve ablası ile erkek arkadaşının ifadelerinde de olay gününe kadar M.M.B'nin hamileliğinden haberlerinin olmadığını belirttikleri anlatıldı.

İddianameye konulan, apartman boşluğunda bulunan bebek cesedinin otopsisinin yapıldığı Ankara Adli Tıp Kurumunun raporunda, bebeğin canlı olarak doğduğu, ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, kot ve çeşitli kırıkları ile beyin doku harabiyeti, iç organ yaralanması sonucunda meydana geldiği kaydedildi.

M.M.B'nin doğum sonrasında bebeğin yaşam belirtisi göstermediği ve ölü doğduğunu düşündüğü, ayrıca çaresizlik, korku, panik halinde hareket ederek yangın merdiveni boşluğuna attığı, yaşı ve daha önceden doğum tecrübesi geçirmemiş olması yönündeki savunmaları mahkemenin takdirine bırakılan iddianamede, genç kızın "alt soy çocuğa karşı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

OLAY

Çorum'da 5 Kasım 2017'de, bir apartmanda ailesiyle yaşayan M.M.B. rahatsızlanması üzerine hastaneye götürülmüş, doğum yaptığının belirlenmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Genç kızın polise, "evinin banyosunda tek başına doğum yaptıktan sonra bebeği banyo penceresinden apartman boşluğuna attığını" söylemesi üzerine apartman boşluğunda poşete sarılı halde yaklaşık 2 kilogram ağırlığında 8 aylık kız bebeği bulunmuştu.

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye çıkarılan M.M.B, mahkemece tutuklanmıştı.