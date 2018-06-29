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Askerlikte bir devir kapanıyor! Genel Komutanlığı'nda artık...

Orduda profesyonelleşme çalışmaları sürdürülürken Genel Komutanlığı bünyesinde 31 Temmuz 2019'dan sonra askerlik görevini yerine getiren yükümlü bulunmayacağı açıklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 31 Temmuz 2019'dan sonra askerlik görevini yerine getiren yükümlü bulunmayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2016'da İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, askerlik statüsü kaldırılmasına rağmen halen askerlik görevini yerine getiren personel bulunuyor.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 11:46
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