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Baldızını öldürüp mağaraya gömdü! Detaylar dehşete düşürdü…

Kayseri'de 2006 yılında kaybolan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki F.K.'nın izi 12 yıl aradan sonra bulundu. F.K.'nın eniştesi tarafından kaçırıldığı ve bir mağaraya gömüldüğü ortaya çıktı.

Baldızını öldürüp mağaraya gömdü! Detaylar dehşete düşürdü…

17 Eylül 2006 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alamayan F.K.'nin ailesi, kayıp müracaatında bulundu. Aradan 12 yıl geçmesine rağmen F.K.'nin izine rastlanılmaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekipler kuruldu.

  • 29 Haziran 2018, Cuma 16:37
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