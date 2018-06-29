Baldızını öldürüp mağaraya gömdü! Detaylar dehşete düşürdü…

17 Eylül 2006 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alamayan F.K.'nin ailesi, kayıp müracaatında bulundu. Aradan 12 yıl geçmesine rağmen F.K.'nin izine rastlanılmaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekipler kuruldu.
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