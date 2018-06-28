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İkizlerin başarısı

İkizlerin LGS başarısı
LGS sonrasında Özel öğrencilerinden , 88 net yaparak birincisi olmayı başardı. tarafından açıklanan Liselere Giriş Sınavı sonuçları sonrasında Kardelen Koleji öğrencilerinden Cesur Akün Nevşehir birincisi olurken ikizi de Nevşehir derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Anaokulundan itibaren aynı sırada oturan Cesur ve Yiğit Akün kardeşler Nevşehir'de yapılan bursluluk sınavlarında da dereceler elde etme başarılarını bu defa sınavlarına yansıtması olağan karşılandı. Nevşehir LGS birincisi Cesur Akün, "Bu başarıyı kazandığım için çok mutluyum. Bu başarıyı uzun zamandır bekliyordum ve elde ettiğimi görmek gurur verici" dedi.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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