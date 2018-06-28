LGS sonrasında Özel Kardelen Koleji öğrencilerinden Cesur Akün, 88 net yaparak Nevşehir birincisi olmayı başardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Liselere Giriş Sınavı sonuçları sonrasında Kardelen Koleji öğrencilerinden Cesur Akün Nevşehir birincisi olurken ikizi Yiğit Akün de Nevşehir derecesi elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Anaokulundan itibaren aynı sırada oturan Cesur ve Yiğit Akün kardeşler Nevşehir'de yapılan bursluluk sınavlarında da dereceler elde etme başarılarını bu defa LGS sınavlarına yansıtması olağan karşılandı. Nevşehir LGS birincisi Cesur Akün, "Bu başarıyı kazandığım için çok mutluyum. Bu başarıyı uzun zamandır bekliyordum ve elde ettiğimi görmek gurur verici" dedi.
İkizlerin LGS başarısı
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , Kardelen Koleji , LGS , Cesur Akün , Yiğit Akün , Nevşehir
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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