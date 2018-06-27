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Türkiye'deki lerin 2018 taban puanları kaç? Türkiye'deki özel liselerin 2018 kontenjanları

Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci lerin kontenjanlarını ve taban puanlarını merak etmeye başladı. Amerikan Robert Lisesi taban puanı kaç? Saint Joseph Lisesi taban puanı kaç? Alman Lisesi taban puanı kaç? gibi aramalar öne çıktı. İşte Türkiye'de eğitim veren özel liselerin taban puanları ve kontenjanları...

Türkiyedeki özel liselerin 2018 taban puanları

Türkiye'de eğitim veren lerin kontenjanları ve taban puanları milyonlarca öğrenci tarafından en çok merak edilen konuların başında gelmeye başladı. Peki ama Türkiye'de eğitim veren özel okulların taban puanları kaç? Türkiye'de eğitim veren özel liselerin kontenjanları kaç? İşte Türkiye'deki özel liselerle ilgili tüm detaylar...

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Hazırlık Kontenjanı: Kız: 97 Erkek: 97
Taban Puanı: Kız: 450,00 Erkek: 450,00

SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

​Ön kayıt dönemi (27-30 Haziran 2018) taban puanı: 410,0000

ALMAN LİSESİ

Taban Puanı: 440

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

1.ön kayıt dönemi taban puanı: 404
Hazırlık sınıfı kontenjanı: 182
Kız yatılı kontenjanı: 24
Erkek yatılı kontenjanı: 30
(Yatılı kontenjanı, toplam kontenjan olan 182'ye dahil)

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

​1. Önkayıt/Kayıt dönemi için taban puan: 405.0

SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ

​Taban Puan : 393.0000

SAİNTE PULCHERİ

​E FRANSIZ LİSESİ
Taban Puan: 390.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Taban Puan: 410
Kontenjan: 69

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

Taban Puan: 384
Kontenjan: Kız-60, Erkek-60

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

Taban Puan: 440
Kontenjan: Kız-88, Erkek-88

GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ

​Taban Puanı 390 puan
Kontenjan 58

ÖZEL İTALYAN LİSESİ

Taban Puan: 390

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU

​Lise Hazırlık
Kontenjan: 88
Taban Puan: 440.0000
Ticaret Hazırlık
Kontenjan: 18
Taban Puan: 430.0000

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 14:32
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