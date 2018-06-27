Türkiye'de eğitim veren özel liselerin kontenjanları ve taban puanları milyonlarca öğrenci tarafından en çok merak edilen konuların başında gelmeye başladı. Peki ama Türkiye'de eğitim veren özel okulların taban puanları kaç? Türkiye'de eğitim veren özel liselerin kontenjanları kaç? İşte Türkiye'deki özel liselerle ilgili tüm detaylar...
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Hazırlık Kontenjanı: Kız: 97 Erkek: 97
Taban Puanı: Kız: 450,00 Erkek: 450,00
SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Ön kayıt dönemi (27-30 Haziran 2018) taban puanı: 410,0000
ALMAN LİSESİ
Taban Puanı: 440
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
1.ön kayıt dönemi taban puanı: 404
Hazırlık sınıfı kontenjanı: 182
Kız yatılı kontenjanı: 24
Erkek yatılı kontenjanı: 30
(Yatılı kontenjanı, toplam kontenjan olan 182'ye dahil)
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
1. Önkayıt/Kayıt dönemi için taban puan: 405.0
SAİNT BENOİT FRANSIZ LİSESİ
Taban Puan : 393.0000
SAİNTE PULCHERİ
E FRANSIZ LİSESİ
Taban Puan: 390.0000
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Taban Puan: 410
Kontenjan: 69
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
Taban Puan: 384
Kontenjan: Kız-60, Erkek-60
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
Taban Puan: 440
Kontenjan: Kız-88, Erkek-88
GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ
Taban Puanı 390 puan
Kontenjan 58
ÖZEL İTALYAN LİSESİ
Taban Puan: 390
SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU
Lise Hazırlık
Kontenjan: 88
Taban Puan: 440.0000
Ticaret Hazırlık
Kontenjan: 18
Taban Puan: 430.0000
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