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Meteoroloji'den lulara uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteorolojiden İstanbullulara uyarı

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve başta olmak üzere, 'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 22:01
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