İstanbul Büyükşehir Belediyesi, özellikle engelliler ve yaşlılar için büyük sorun olan Megakent'in yaya yokuşlarına yönelik önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İBB'nin hazırlıklarını kent genelinde başlattığı ve ihalesini açtığı projeyle yokuşlara yürüyen merdiven yapılacak. İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü'nün İstanbul genelini kapsayan ihalesine şimdilik 3 yokuşa yürüyen merdiven yapım işi kondu.

BEYOĞLU'NDA ENLİ'YE

23 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan ihaleye göre, 3 yürüyen merdivenden biri, Beyoğlu'nda olacak. Salıpazarı'ndan Cihangir'e çıkan "Enli Yokuşu" adlı, beton merdivenli yaya sokağında yürüyen merdiven çalışacak. Meclis-i Mebusan Caddesi'ni İlyas Çelebi Sokağına bağlayan merdivenli yokuş yaklaşık 85 metre uzunluğunda. Beton merdivenleri gökkuşağı renklerine boyanmaya başladığı yakın geçmişte, "Enli Yokuşu" merdivenleri de boyanmış, medyada yer almıştı.

FATİH CİBALİ'DE FİL'E

İkinci yürüyen merdiven inşaatı, Fatih Cibali'de yapılacak. Şimdi Medipol Üniversitesi olan eski Tekel binasını Zeyrek'e doğru geçince, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan "Fil Yokuşu Aralığı"na yürüyen merdiven konulacak. Atatürk Bulvarı'nı, Fil Yokuşu sokağına bağlayan "Fil Yokuşu Aralığı" yaklaşık 50 metre uzunluğunda.

EYÜP'TE NEŞE'YE

İBB'nin yapacağı üçüncü yürüyen merdiven inşaatı ise Eyüp'te olacak. Bahariye Mevlevihanesi'nin kuzeyinde yer alan merdivenli Neşe Sokak, Ecdat Sokak ile Sayfiye Sokağı birleştiriyor. Haliç'in batı yamacında yer alan Neşe Sokak da yaklaşık 50 metre uzunluğunda.