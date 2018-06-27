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'den yeni uyarı! 'da beklenen yağış başladı! 27 Haziran 2018 tahminleri

Günlerdir yapılan uyarılar sonucu 'da yağış bu sabah saatleri itibariyle başladı. Saat 08.00 itibariyle başlayan yağışların öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Akşam saatlerinde yeniden başlayacak yağışların etkisi gece yarısına kadar sürecek. İşte 27 Haziran Çarşamba tahminleri...

lular dün beklenen dolu yağışı için birçok tedbir almıştı. Beklenen yağış gerçekleşmeyince gözler 'den gelen yeni tahminlere çevrilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara' nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 08:29
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