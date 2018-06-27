İstanbullular dün beklenen dolu yağışı için birçok tedbir almıştı. Beklenen yağış gerçekleşmeyince gözler Meteoroloji'den gelen yeni tahminlere çevrilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara' nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yeni uyarı! İstanbul'da beklenen yağış başladı! 27 Haziran 2018 hava durumu tahminleri
Günlerdir yapılan uyarılar sonucu İstanbul'da yağış bu sabah saatleri itibariyle başladı. Saat 08.00 itibariyle başlayan yağışların öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Akşam saatlerinde yeniden başlayacak yağışların etkisi gece yarısına kadar sürecek. İşte 27 Haziran Çarşamba hava durumu tahminleri...
Etiketler: Meteoroloji , İstanbul , Hava durumu
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