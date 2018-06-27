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Yargıtay 'den para çekerken alınan komisyon hakkında kararını açıkladı

Yargıtay, kredi kartı ile 'den nakit para çeken tüketicinin, hesabından kesilen 'avans çekim komisyonu'nun iadesi yönündeki talebini geri çevirdi. Yüksek mahkeme, ların ATM'lerde ne zaman çekileceğini bilmediği nakit paralar bulundurma hizmetinin bir bedeli olduğuna dikkat çekti.

YARGITAY 'AVANS ÇEKİM KOMİSYONU'NUN İADESİ TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Yargıtay, kredi kartı ile 'den nakit para çeken tüketicinin, hesabından kesilen 'avans çekim komisyonu'nun iadesi yönündeki talebini geri çevirdi. Yüksek mahkeme, ların ATM'lerde ne zaman çekileceğini bilmediği nakit paralar bulundurma hizmetinin bir bedeli olduğuna dikkat çekti.Emsal kararla birlikte; nakte ihtiyaç duyan kimse, bankaya gidip tüketici kredisi imzalamadan, emek ve mesai harcamadan, herhangi bir merasime gerek kalmadan kolaylıkla para çekmenin bedeli olarak 'avans komisyonu' ödeyecek. 'da nakite sıkışan vatandaş, hesabının bulunduğu bankanın ATM'sinden kredi kartıyla para çekti.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 11:00
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