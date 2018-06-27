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Bu belirtiler varsa siz de şeker riski taşıyorsunuz

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Bu belirtiler varsa siz de şeker riski taşıyorsunuz

61 yaşındayım. 13 senedir şeker hastasıyım. İnsülin kullanmadım. Perhiz yapıyorum. 3 aydır bağırsaklarım rahatsız. Ağzım kokuyor. Reflü dediler. İlaç kullandım geçmedi. Sizce ne olabilir?

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 08:20
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