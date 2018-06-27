61 yaşındayım. 13 senedir şeker hastasıyım. İnsülin kullanmadım. Perhiz yapıyorum. 3 aydır bağırsaklarım rahatsız. Ağzım kokuyor. Reflü dediler. İlaç kullandım geçmedi. Sizce ne olabilir?
Bu belirtiler varsa siz de şeker riski taşıyorsunuz
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
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