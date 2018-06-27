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Meteoroloji'den bir sağanak yağış uyarısı daha

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da saat 23.30 ile 01.00 saatleri arası için yeni bir sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden bir uyarı daha!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bu gece İstanbul Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağışın ardından, 23.30 - 01.00 saatleri arasında Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı kütlenin İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağışa yol açması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 23:46
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