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Yol Durumu
  1. Minik Leyla için polisi alarma geçiren ihbar! Leyla Aydemir bulundu mu?

'da sonrası aracının camına öyle bir not bıraktı ki...

'da minibüsüyle çarparak yaraladığı Zeynep Gündüz (35) ile hastaneye giden Ali Gültekin (52), polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'Hastanedeyiz' yazılı not bıraktı.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 07:35
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