Konya'da minibüsüyle çarparak yaraladığı Zeynep Gündüz (35) ile hastaneye giden Ali Gültekin (52), polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'Hastanedeyiz' yazılı not bıraktı.
Konya'da minibüsüyle çarparak yaraladığı Zeynep Gündüz (35) ile hastaneye giden Ali Gültekin (52), polislerin kendisini bulabilmesi için aracının camına, adı ve telefon numarasıyla birlikte 'Hastanedeyiz' yazılı not bıraktı.
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