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'de korkutan

'nde açıklarında gece saatlerinde 4,2 büyüklüğün'de bir meydana geldi.

İzmirde korkutan deprem

'in Karaburun ilçesi açıklarında, Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün (KRDAE) internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün saat 04.00'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 12.2 kilometre derinliğindeki depremin, Karaburun ilçesine yaklaşık 15 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 07:55
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