İstanbul'da yoğun sis nedeniyle iptal edilen Beykoz-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü ve Çubuklu-İstinye seferleri tekrar başladı.
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde bazı vapur seferleri iptal edilmişti. Şehir Hatları'ndan şu açıklama yapılmıştı:
TEKRAR BAŞLADI
Şehir Hatları'dan yapılan yeni açıklamada, iptal edilen vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı. Yapılan açıklama şöyle:
GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILDI
Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift taraflı gemi geçişine kapatıldı.
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