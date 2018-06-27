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'da vapur seferleri yeniden başladı

Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilmişti. Sisin etkisini azaltması üzerine iptal edilen seferler yeniden başlatıldı.

Vapur seferleri yeniden başladı

'da yoğun sis nedeniyle iptal edilen Beykoz-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü ve Çubuklu-İstinye seferleri tekrar başladı.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde bazı vapur seferleri iptal edilmişti. Şehir Hatları'ndan şu açıklama yapılmıştı:

TEKRAR BAŞLADI

Şehir Hatları'dan yapılan yeni açıklamada, iptal edilen vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı. Yapılan açıklama şöyle:

GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILDI

Yoğun sis nedeniyle çift taraflı gemi geçişine kapatıldı.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 07:57
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