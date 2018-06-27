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Fayton terörü

Fayton terörü
Büyükada'da çok ağır koşullarda çalıştırılan bir at, dün öğle saatlerinde telef oldu. Hayri Doğan Uzun ve Sedat Şahin adlı fayton sahipleri, telefonuyla ölen atın fotoğrafını çeken Ekrem Başak'a saldırdı. Adalar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganlara müdahale ederek gözaltına aldı. Son 5 yılda Adalar'da faytonlarda kullanılan 2 bin atın telef olduğu açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Maltepe iskelesinde 209 atı, 'ya götürmek isteyen faytoncular, kendilerine tepki gösteren hayvanseverlere saldırmıştı.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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