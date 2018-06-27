;
Yol Durumu
  1. Fayton terörü
  2. LGS başarısı

Ava giderken avlandı

Ava giderken avlandı
İstanbul Bahçelievler'de bir kadın, boşanma aşamasındaki kocasına karşı delil bulmak için dedektif olarak tuttuğu sahte polis tarafından dolandırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Zeynep M.D., kendisine şantaj yapan dolandırıcı Şükrü Y.'ye arabasının yanı sıra binlerce lirasını kaptırdı. Şükrü Y. ve oğlu Servet Y. hakkında "Nitelikli dolandırıcılık ve şantaj" suçlarından dava açıldı. Bakırköy 6. 'nde 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri isteniyor. Mahkeme, Şükrü Y.'yi İçişleri Bakanlığı'na sordu.


OSMAN ASİLTÜRK
Etiketler: ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar