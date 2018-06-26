;
Yol Durumu
  1. İstanbul'daki araç sahipleri dikkat! Meteoroloji'den süper hücre uyarısı

Plastik bardaktan çay içenleri korkutan uyarı

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Plastik bardaktan çay içenleri korkutan uyarı

Nafiz Bey, 3 yıldır gut hastasıyım. Bu hastalıkta ilacın dışında tedaviye katkı sağlayacak öneriler nelerdir? Yardımcı olur musunuz?

Etiketler:
  • 26 Haziran 2018, Salı 07:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar