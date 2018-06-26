İstanbul Pendik'te kendisini ölümle tehdit eden, kızına tasma takıp sokakta gezdiren uyuşturucu bağımlısı kocasını öldüren 5 çocuk annesi Betül Filiz hakkında, 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

7 Nisan'da yaşanan olayda, Betül Filiz, kocası Sedat Filiz'i pompalı tüfekle öldürdü. Nöbetçi mahkemede ifade veren 5 çocuk annesi kadın kendini özetle şu sözlerle savunmuştu: "Sonra kendisi içeriye gitti. Ben de namazı kıldıktan sonra içeriye gittim. Yanında silah bulunuyordu. Kendisi 'ben şimdi bu silahla önce Y.'yi, sonra annem ve babamı, sonra sizi, en son da kendi kafama sıkacağım' şeklinde uyumadan önce sözü olmuştu. 'Hepinizi geberteceğim' dedi. 'Ben şimdi bu silahla kafana sıksam etini cımbızla zor toplarlar' dedi. Kendisi uyumadan önce uyuşturucu madde sarıp içmişti. Tüfek de başının ucuna bulunuyordu. Daha önce bana ve çocuklarıma çok eziyette bulunmuştu. Hatta bir seferinde kafama bıçak saplamıştı. Ben uyanınca tüfekle eylemde bulunmaması için başucunda bulunan tüfeği aldığım sırada tüfek birden ateş aldı.