Pırasanın faydaları nelerdir? Pırasa neye iyi gelir?

Soğana ve sarımsağa benzeyen yapısı ile çoğu kişi tarafından sıklıkla tüketilmeyen pırasa, aslında birbirinden farklı ve çok önemli özelliklere sahiptir. Pırasa yılın her mevsiminde yetişebilen allium familyasına ait genellikle yaprakları için üretilen ancak sapı da kullanılan bir bitkidir. Bazı ülkelerde tipik olarak yemek yanında çiğ olarak yaprakları yense de Çin dahil olmak üzere bazı ülkelerde de pişirilerek yenilmektedir ve yaprağı kadar sapı da değerlidir. Pırasanın ilk çıktığı zamanlar kısa bir sapı vardır, ancak çiçek açtığında genişler ve dallanır. Pırasa sarımsak ve soğan ile yakın akraba olmasından dolayı hafif bir soğan tadı mevcuttur. Her ne kadar insanlar için faydaları yüzünden tercih edilse de tüketim grafiği çok yüksek ve dünya üzerine en önemli besinler arasındaki yerini almıştır. Pırasa son derece ucuz olan, kolaylıkla yetişen ve son derece faydalı bir sebzedir ve insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Bunun yanında kozmetik endüstrisinde de kullanılan pırasa ilaç yapımında da etkili bir rolü vardır ve bu sektörlerde de yerini almıştır. Peki pırasanın faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara şifa olur? İşte pırasanın bilinmeyen özellikleri...

PIRASANIN FAYDALARI NELERDİR?

- Antioksidan özelliği sayesinde kansere ve kronik rahatsızlıklara karşı koruyucudur. Özellikle prostat kanseri ve kolon kanseri gibi türlerinde fayda sağlar.

- Kolesterolü düşürür.

- İçerdiği K vitamini sayesinde kemik sağlığını korumada yardımcı olur.

- Damar sertliğini engeller, damar hastalıkları riskini azaltır. Kan dolaşımını düzenler.

- Lifli olduğundan bağırsak için faydalıdır. Kabızlık problemini önler.

- Etkili bir idrar söktürücüdür.

- Zengin demir içeriği sayesinde saç dökülmelerini engeller ve demir eksikliğine bağlı oluşan anemi gibi rahatsızlıklarda yardımcı olur.

- Solunum sistemi için de faydalıdır.

- Böbrekler ve karaciğer için de büyük fayda sağlar.

- Soğuk algınlığı, öksürük, grip, nezle, bronşit ve balgam gibi rahatsızlıkların önlenmesine, bu hastalıklardan korunmaya yardım eder.

- Kan dolaşımını düzenler.

- Kolesterolün dengelenmesine yardım eder.

- İştahın açılmasına yardım eder. Özellikle taze pırasa tüketirseniz, iştahınız açılır ve daha fazla yemek yeme isteği duyarsınız.

- İdrar söktürür.

- Sinüzit gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olur.

- Gut hastalığına karşı da faydalıdır.

- Bol miktarda omega 3 içermektedir. Bu sayede kolesterol, kalp - damar rahatsızlıklarını ve tansiyon sorunları dışında depresyon gibi rahatsızlıklara karşı da yardımcı olur.

- Solunum sistemi için yararlıdır. Grip, nezle, bronşit gibi solunum sistemi rahatsızlıklarında ve öksürük ve balgam gibi problemlerin önlenmesinde yardım eder.

- Hamile kadınların beslenme sürecinde önemli bir rol oynayan folik asit (B9 vitamini) bakımından zengindir.

- Kandaki şeker seviyesini düzenlemeye yardım eder.

Damarlar: Damarları koruduğu pek çok araştırmayla belgelenen "kaempferol" adlı flavonid pırasada bol miktarda bulunur. Bu bileşen, damar astarlarını aşırı aktif oksijen moleküllerine ve tahribata yol açan diğer faktörlere karşı korur. Bazı çalışmalarda, "kaempferol"ün nitrik oksit üretimini arttırarak damaları rahatlattığı yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Pırasa bu özelliği ile yüksek tansiyonu düşürmek için tüketilebilecek sebzeler arasında yer almaktadır.





Folat: Pırasa, bioaktif bir folat olan "5-methyltetrahydrofolate" içerir. Özellikle gebelik döneminde öne çıkan bir vitamin olmasının yanı sıra folat, kalp ve damar hastalıklarının önünü açan "homosistein" adlı amino asidin seviyesinin düşmesine katkıda bulunur.

Antioksidan: Pırasa, güçlü bir antioksidan olan "polifenol" içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzda bulunan ve çeşitli kronik hastalıklara zemin hazırlayan serbest radikallere karşı koruma sağlamaktadır.

Vitamin ve Mineraller: K, A, C, B6 vitamini, manganez ve demir mineralleri bakımından zengin olan pırasa vücudumuza enerji sağlamaktan, kemik ve doku gelişimine katkıda bulunmaya kadar pek çok işe yarar.

Kemik Sağlığı İçin Önemlidir: Kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan K vitamini pırasada bol miktarda bulunmaktadır. 100 gram pırasa neredeyse günlük K vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaya yeter. K vitamini, kemik sağlığı için kritik bir öneme sahip olan "osteocalcin" adlı proteini aktive eder.

Göz Sağlığı: Pırasada bulunan "lutein ve zeaxanthin" adlı bileşenler göz hücrelerini oksidadif strese karşı korur. Amerikan Optometri Birliği pırasanın yanı sıra kale, ıspanak, bezelye ve brokoliyi, ilerleyen yaşa bağlı olarak görülen katarakt riskini azaltmak için tüketilmesi gereken gıdalar arasında gösteriyor.

PIRASANIN ZARARLARI NELERDİR?

- Fazla tüketilmesi sonucu hamilelerde yan etkilere sebep olabilir. Bu yüzden hamile kadınların tüm besinler için doktorlarına danışarak tüketmelerini öneririz.

- Fazla tüketimi alerjiye sebep olmaktadır.

- Gaz yapan bir sebze olması sebebiyle sindirim problemi bulunanların dikkatli tüketmeleri gerekmektedir.

PIRASA NASIL MUHAFAZA EDİLMELİDİR?

İyi bir pırasanın koyu yeşil yaprakları ve beyaz bir alt kısmı olmalıdır. Dışını saran yapraklar veya beyaz kısmı üzerinde herhangi bir çürük, çatlak veya sarılaşma olmamalıdır. Pırasa yılın her ayı bulunabilir ancak en iyi zamanları sonbahardan, bahar aylarının başlangıcına kadar olan dönemdir.

Taze pırasa buzdolabında, yıkanmadan muhafaza edilmelidir. Bu şekilde tazeliğini 1 hafta-10 gün arasında koruyabilir. Bir poşette saklamak sebzenin nemini muhafaza etmesine yardımcı olur. Pişmiş pırasa ise oldukça kolay bozulur, bu nedenle buzdolabında dahi olsa 2 günden uzun süre saklanmamalıdır.

Pırasayı 2-3 dakika kaynattıktan sonra derin dondurucuya koyup 3 ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Ancak bu yöntemi kullanırsanız, buzluktan çıkarıp pişirdiğinizde tadı ve dokusu bir miktar değişecektir. Sonuç olarak pırasa; içerdiği önemli vitamin, mineral ve antioksidanlar ile beslenme programınızda bulunması gereken, sağlığa faydaları ile öne çıkan bir sebzedir. Ayrıca soğan veya sarımsak yemeyi sevmiyorsanız aynı aileden olan pırasayı bunlara alternatif olarak tüketebilirsiniz.

PIRASANIN BESİN DEĞERLERİ NEDİR?

100 gram çiğ pırasa;

- 54 kalori

- 18 mg sodyum

- 2 gr besin lifi

- 3 gr şeker

- 1484 IU A vitamini

- 10.7 mg C vitamini

- 0.8 mg E vitamini

- 41.8 mcg K vitamini

- 0.4 mg niasin

- 0.2 mg B6 vitamini

- 57 mcg folat

- 52.5 mg kalsiyum

- 1.9 mg demir

- 24.9 mg magnezyum

- 31.2 mg fosfor

- 160 mg potasyum

- 0.1 mg çinko

- 0.1 mg bakır

- 0.4 mg manganez

- 0.9 mcg selenyum içerir.

- Aynı miktarda çiğ pırasa aynı zamanda 88.1 mg omega 3, 59.6 mg omega 6 yağ asidi içermektedir.