Betül’e 24 yıl!

Korkunç olay 7 Nisan'da İstanbul Pendik'te yaşandı. B. F.'in, eşi S'nin yanında duran pompalı tüfeği almaya çalıştı. Ancak bu sırada silah ateş aldı. Vurulan koca kurtarılamadı. Nöbetçi mahkemede ifade veren 5 çocuk annesi kadın savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Elinde silahla geldi. Beni, çocukları ve ailemi öldürmekle tehdit etti. 'Hepinizi geberteceğim' dedi. Uyuşturucu madde sarıp içmişti. Daha önce de bana ve çocuklarıma çok eziyette bulunmuştu. Kafama bıçak saplamıştı. Dişimi kırdı, 14 yaşındaki kızıma tasma takıp sokakta gezdirdi. Uyanınca, bize zarar vermemesi için başucundaki silahı almak istedim, ateş aldı. Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu. 8-9 kez kadın sığınma evine sığındım. Evi ihtiyacını çalışıp ben gideriyordum. Benden sosyal yardım paralarını da zorla alıyordu. Bana zorla uyuşturucu madde veriyordu." İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, S. F'nin bir gün önce internetten silah aldığı, birçok suç kaydı olduğu, eşini ve ailesini ölümle tehdit ettiğine yer verildi. Yıldız'ın uzun süredir kötü muamele gördüğü belirtilen iddianamede, B. Y. hakkında önce 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Suçun haksız tahrik altında işlenmesi nedeniyle 24 yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi.
Ümit UZUN
Ümit UZUN
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