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2018 önlisans sınavı ne zaman? KPSS 2018 lisans sınavı ne zaman? İşte KPSS 2018 sınav takvimi

Kamu personeli olmak isteyen milyonlarca kişi için geri sayıma başladı. Peki ama 2018 KPSS Önlisans ve lisans sınavları ne zaman? 2018 KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2018 KPSS lisans sınavı ne zaman? 2018 KPSS tarihleri ne zaman? İşte KPSS 2018 sınav takvimi...

İşte KPSS 2018 sınav takvimi

Kamuda istihdam edilmek isteyen adaylar, için hazırlıklarını sürdürüyor. Memur adaylarının merakla beklediği 2018 KPSS Önlisans ve lisans sınavları için tarihleri belli oldu. İşte tarafından açıklanan 2018 KPSS Önlisans ve lisans sınav tarihleri...

2018 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2018 KPSS Önlisans sınav tarihi

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Lisans sınav tarihi (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav tarihi(ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018-KPSS Lisans sınavının Alan Bilgisi oturumlarına katılmak zorunlu mudur?

​Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir.

2018-KPSS Lisans sınavının Eğitim Bilimleri oturumuna katılmak zorunlu mudur?

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

2018-KPSS Lisans sınavının ÖABT oturumuna katılmak zorunlu mudur?

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

Sınava Giriş Belgesi nasıl temin edilir?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

Sınava Giriş Belgeleri posta ile gönderilecek mi?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmez.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 08:57
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