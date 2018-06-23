24 Haziran seçimlerinde oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor?

Vatandaşların merakla beklediği 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin gerçekleştirileceği seçime geri sayım yapılırken detaylar araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar saat kaçta oy kullanabileceğini araştırıyor. Peki 2018 seçiminde saat kaçta oy kullanılır? Oylar saat kaçta kullanılmaya başlanacak? Ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...
59 milyon 391 bin 328 seçmen 24 Haziran'da sandık başına gidecek. Pazar günü oy kullanacak vatandaşlar ise seçim ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Seçime kısa bir süre kala saat kaçta oy kullanılmaya başlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki 2018 seçiminde saat kaçta oy kullanılır? Oylar saat kaçta kullanılmaya başlanacak? Ne zaman bitecek? Merak edilen soruların cevapları detayları ile haberimizde...
OY KULLANMA SAATLERİ NEDİR?
Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma saatleri ise şu şekilde:
Tüm yurtta: 08.00-17.00
Dış Temsilciliklerde: 09.00-21.00 saatleri arası
Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)
59 milyon 391 bin 328 seçmen oy kullanacak.
59 milyon 391 bin 328 seçmen 24 Haziran'da sandık başına gidecek. Pazar günü oy kullanacak vatandaşlar ise seçim ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Seçime kısa bir süre kala saat kaçta oy kullanılmaya başlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki 2018 seçiminde saat kaçta oy kullanılır? Oylar saat kaçta kullanılmaya başlanacak? Ne zaman bitecek? Merak edilen soruların cevapları detayları ile haberimizde...
OY KULLANMA SAATLERİ NEDİR?
Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma saatleri ise şu şekilde:
Tüm yurtta: 08.00-17.00
Dış Temsilciliklerde: 09.00-21.00 saatleri arası
Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)
59 milyon 391 bin 328 seçmen oy kullanacak.
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