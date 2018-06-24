Suriyeli 8 yaşındaki Maya Meri, doğarken bacaklarının dizden altını kaybetti. Babası Ali Meri de kendisi gibi engelliydi. Ailesiyle birlikte Beşşar Esad rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye'nin sınırındaki İdlip'teki bir kampa geldi. Maya'nın tek isteği ayağa kalkıp yürümekti. Ancak yaşanan savaş, hayallerine ulaşmasını engelledi. Baba Ali Meri'nin gönlü el vermedi. PVC boru ve konserve kutularından yaptığı ayaklarla kızının yürüme hayalini gerçekleştirdi. Küçük kız, konserve kutularından yapılan bu ayaklar ile çadırından 300 metre ilerideki okula gidip gelebildi. Tüm çaresizlikler içerisinde yüzündeki gülümsemeyi kaybetmeyen Maya'nın durumu, Türkiye'de büyük ses getirdi.
GÜZEL HABER GELDİ
Türk doktorlar, Mala için seferberlik ilan etti. Protez bacak yapmak amacıyla Maya'yı arama çalışmaları kısa sürede yahıt verdi. Gönüllü bir ekibin , yaptığı incelemeler sonucu Maya'nın İdlib'teki Keintre kampında yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine Maya, dün Türkiye'ye geldi. Bu seferberliğe, Türk Kızılayı da destek verdi. Baba Ebu Hüseyin, Maya'nın durumundan dolayı çok zorluk çektiğini söyledi. "Yürümesi ve kendine güvenmesi için kesilen bacakların yerine el yapımı protez yaptım" dedi.
Baba Ebu Hüseyin, imkansızlıklar içerisinde kızına konserve kutularından ayak yaptı.
GÜZEL HABER GELDİ
Türk doktorlar, Mala için seferberlik ilan etti. Protez bacak yapmak amacıyla Maya'yı arama çalışmaları kısa sürede yahıt verdi. Gönüllü bir ekibin , yaptığı incelemeler sonucu Maya'nın İdlib'teki Keintre kampında yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine Maya, dün Türkiye'ye geldi. Bu seferberliğe, Türk Kızılayı da destek verdi. Baba Ebu Hüseyin, Maya'nın durumundan dolayı çok zorluk çektiğini söyledi. "Yürümesi ve kendine güvenmesi için kesilen bacakların yerine el yapımı protez yaptım" dedi.
Baba Ebu Hüseyin, imkansızlıklar içerisinde kızına konserve kutularından ayak yaptı.
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