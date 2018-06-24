Utanç yüzü

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde yaşanan seks kandalı, ülkeyi karıştırdı! Partinin tanıtım yüzünün ise 57 yaşındaki İngiliz oyuncu Hugh Grant olduğu ortaya çıktı.
Oyuncunun "Çılgınca olacak. Uyuşturucu var, kadınlar var, seks var ve aslında kendime teklif ederdim" sözleri, büyük tepki topladı. Oxford Üniversitesi yetkilileri de yaptığı açıklamada durumu onaylamadıklarını vurguladı.
Oyuncunun "Çılgınca olacak. Uyuşturucu var, kadınlar var, seks var ve aslında kendime teklif ederdim" sözleri, büyük tepki topladı. Oxford Üniversitesi yetkilileri de yaptığı açıklamada durumu onaylamadıklarını vurguladı.
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