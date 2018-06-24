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Utanç yüzü

Dünyanın sayılı üniversitelerinden birinde yaşanan bu skandal, büyük yankı uyandırdı.

Utanç yüzü
İngiltere'deki 'nde yaşanan seks kandalı, ülkeyi karıştırdı! Partinin tanıtım yüzünün ise 57 yaşındaki İngiliz oyuncu olduğu ortaya çıktı.


Oyuncunun "Çılgınca olacak. var, kadınlar var, seks var ve aslında kendime teklif ederdim" sözleri, büyük tepki topladı. Oxford Üniversitesi yetkilileri de yaptığı açıklamada durumu onaylamadıklarını vurguladı.
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