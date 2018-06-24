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devrede!

Modül devrede!
Kayıp 'dan haber yok. Aramalar sonuçsuz kaldı. Avrupa'nın en iyi arama köpeklerinden biri olan 'Modül' de küçük kızı aramaya başladı. 'da bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor. 9'uncu günde Avrupa'nın en iyi arama köpeklerinden birisi olan jandarmaya ait 'Modül' de çalışmalara katıldı. Her yeri didik didik arayan köpekte sonuca ulaşamadı.



Leyla'nın babası Nihat Aydemir, "Herkes Leyla'yı bulmak için seferber oldu. Devletimizin yetkililerine, asker, polis, ekiplerine teşekkür ederim. Yarın seçim dolayısıyla arama çalışmalarına ara verilecek" dedi.

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