Modül devrede!

Kayıp Leyla'dan haber yok. Aramalar sonuçsuz kaldı. Avrupa'nın en iyi arama köpeklerinden biri olan 'Modül' de küçük kızı aramaya başladı. Ağrı'da bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor. 9'uncu günde Avrupa'nın en iyi arama köpeklerinden birisi olan jandarmaya ait 'Modül' de çalışmalara katıldı. Her yeri didik didik arayan köpekte sonuca ulaşamadı.
Leyla'nın babası Nihat Aydemir, "Herkes Leyla'yı bulmak için seferber oldu. Devletimizin yetkililerine, asker, polis, AFAD ekiplerine teşekkür ederim. Yarın seçim dolayısıyla arama çalışmalarına ara verilecek" dedi.
Leyla'nın babası Nihat Aydemir, "Herkes Leyla'yı bulmak için seferber oldu. Devletimizin yetkililerine, asker, polis, AFAD ekiplerine teşekkür ederim. Yarın seçim dolayısıyla arama çalışmalarına ara verilecek" dedi.
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