Kemiklere şeftali!

C vitamini deposu şeftali, yazın en sevilen meyvelerinin başında geliyor. Lifli yapısı ile sindirim sisteminin çalışmasını destekliyor. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu engelliyor. İçerdiği A vitamini ile kemikleri güçlendiriyor. Kemik erimesine yakalanma riskini azaltıyor.