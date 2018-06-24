Kemiklere şeftali!

C vitamini deposu şeftali, yazın en sevilen meyvelerinin başında geliyor. Lifli yapısı ile sindirim sisteminin çalışmasını destekliyor. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu engelliyor. İçerdiği A vitamini ile kemikleri güçlendiriyor. Kemik erimesine yakalanma riskini azaltıyor.
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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