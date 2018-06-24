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Kemiklere şeftali!
C vitamini deposu şeftali, yazın en sevilen meyvelerinin başında geliyor. Lifli yapısı ile sindirim sisteminin çalışmasını destekliyor. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu engelliyor. İçerdiği A vitamini ile kemikleri güçlendiriyor. Kemik erimesine yakalanma riskini azaltıyor.
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