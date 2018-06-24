Hayatı sıra!

İKI kez nakil sırasını daha ağır hastalara veren centilmen hasta üçüncü de oldu yaşama tutundu. Antalya'da 3,5 yıl önce bir GSM firmasının baz istasyonları şantiyesinde elektrik teknikeri olarak görev yaparken rahatsızlanan Hayati Dündar (45), hastaneye gitti. Karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Nakil bekleme sırasına alındı. 2017 Haziran ayından bu yana 2 kez uygun donör bulunarak ameliyata çağrılan Dündar, ikisinde de sırasını, kendinden daha ağır durumdaki hastalara verdi. 20 gün önce üçüncü kez çağrıldığı hastanede karaciğer nakli oldu.
'YENİDEN DOĞDUM'
Sağlığına kavuşan Hayati Dündar, ameliyat olduğu 1 Haziran tarihinde ikinci kez doğduğunu söyledi. Donörüne Allah'tan rahmet dileyen, ailesine teşekkür eden Dündar, "1 Haziran'da ameliyat oldum, artık ikinci doğum günümü yaşıyorum" diye konuştu. Herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini kaydeden Dündar, "Organlarımız toprak olmasın" dedi. Hayati Dündar'ın eşi Mine Dündar (42) ise eşinin iki kez sırasını başka hastalara vermesiyle ilgili, "Ben eşimin ameliyat olmasını çok istiyordum, ama kendinden daha kötü durumda olan hastaları gördüğü zaman sırasını onlara verdi. Biraz vicdanla alakalı bu. Bu tip hastalar, daha duygusal oluyor. Eşimin iyi bir şey yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'YENİDEN DOĞDUM'
Sağlığına kavuşan Hayati Dündar, ameliyat olduğu 1 Haziran tarihinde ikinci kez doğduğunu söyledi. Donörüne Allah'tan rahmet dileyen, ailesine teşekkür eden Dündar, "1 Haziran'da ameliyat oldum, artık ikinci doğum günümü yaşıyorum" diye konuştu. Herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini kaydeden Dündar, "Organlarımız toprak olmasın" dedi. Hayati Dündar'ın eşi Mine Dündar (42) ise eşinin iki kez sırasını başka hastalara vermesiyle ilgili, "Ben eşimin ameliyat olmasını çok istiyordum, ama kendinden daha kötü durumda olan hastaları gördüğü zaman sırasını onlara verdi. Biraz vicdanla alakalı bu. Bu tip hastalar, daha duygusal oluyor. Eşimin iyi bir şey yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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