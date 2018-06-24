Konya'da 25 Mayıs'ta yaşanan olayda, Erdoğan Er (45) anlaşmalı olarak boşandığı eşi Fatma Gülistan'ı (28) bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise tutuklandı. Talihsiz kadın, 23 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Erdoğan Er, ifadesinde, Gülistan'dan kendisine tekrar şans tanıyıp birleşmek istediğini belirterek, "Fatma, 'Artık boşandık. Sen bana karışamazsın. Hayatımı yaşayacağım' dedi. Bunun üzerine onu bıçaklayıp kaçtım. Eşimin tahriklerinden dolayı bu olay yaşandı" diye konuştu. Er, hakkında hazırlanacak iddianamenin ardından yargılanacak.
Tahrik etti öldürdüm
Fatma Gülistan 28 yaşındaydı. Eski eşi Erdoğan Er tarafından hunharca öldürüldü.
Etiketler: Fatma Gülistan , Erdoğan Er , Konya , tahrik
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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