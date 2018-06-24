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etti öldürdüm

28 yaşındaydı. Eski eşi tarafından hunharca öldürüldü.

Tahrik etti öldürdüm
Konya'da 25 Mayıs'ta yaşanan olayda, Erdoğan Er (45) anlaşmalı olarak boşandığı eşi Fatma Gülistan'ı (28) bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise tutuklandı. Talihsiz kadın, 23 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Erdoğan Er, ifadesinde, Gülistan'dan kendisine tekrar şans tanıyıp birleşmek istediğini belirterek, "Fatma, 'Artık boşandık. Sen bana karışamazsın. Hayatımı yaşayacağım' dedi. Bunun üzerine onu bıçaklayıp kaçtım. Eşimin lerinden dolayı bu olay yaşandı" diye konuştu. Er, hakkında hazırlanacak iddianamenin ardından yargılanacak.
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