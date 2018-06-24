Ha'yat'a bak!

Zenginin malı, her daim züğürdün çenesini ağrıttı! Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, milyarderler Ege'nin incisi Bodrum'a aktı. Onlardan arasında Kazakistan uyruklu milyarder işadamı Alijan İbragimov ve ailesi de vardı. 200 milyon dolar değerindeki lüks yatıyla 4 gün önce Bodrum'a demir atan 6 çocuk babası 64 yaşındaki milyarder, cennet koyları tek tek turladı. Çocukları ise denizin ortasında kurulan su parkıyla eğlencenin tadına vardı.
SIRA PAMUKKALE'DE
Akşam yemeği için gittiği Yalıkavak Limanı'ndaki bir balık restoranda 10 kişi için bin 580 euro hesap ödeyen İbragimov, 420 euro bahşiş bıraktı. 101 metre uzunluğundaki süper yat, içerisindeki 33 personeli ile herkesin merakını uyandırdı! Bu sırada tehlikeli anlar da yaşandı. Milyarderin kızı olduğu tahmin edilen bir 6 yaşlarındaki bir çocuğun jet ski kullanması dikkatlerden kaçmadı. Küçük kızın jet-ski kullandığı sırada bazı korumalar zodyak bot ile koruma yaptı ve yatların rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. İbragimov'un tatil için Bodrum'dan sonra Aydın Kuşadası'nageçeceği, oradan VIP araçlarla Efes Meryemana ve Pamukkale'yi gezeceği vurgulandı.
200 milyon dolar değerindeki 101 metre uzunluğundaki yat, ilerleyen günlerde de Bodrum'un koylarını turlayacak...
Alijan İbragimov, ailesiyle Bodrum'un keyfini çıkardı.
SIRA PAMUKKALE'DE
Akşam yemeği için gittiği Yalıkavak Limanı'ndaki bir balık restoranda 10 kişi için bin 580 euro hesap ödeyen İbragimov, 420 euro bahşiş bıraktı. 101 metre uzunluğundaki süper yat, içerisindeki 33 personeli ile herkesin merakını uyandırdı! Bu sırada tehlikeli anlar da yaşandı. Milyarderin kızı olduğu tahmin edilen bir 6 yaşlarındaki bir çocuğun jet ski kullanması dikkatlerden kaçmadı. Küçük kızın jet-ski kullandığı sırada bazı korumalar zodyak bot ile koruma yaptı ve yatların rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. İbragimov'un tatil için Bodrum'dan sonra Aydın Kuşadası'nageçeceği, oradan VIP araçlarla Efes Meryemana ve Pamukkale'yi gezeceği vurgulandı.
200 milyon dolar değerindeki 101 metre uzunluğundaki yat, ilerleyen günlerde de Bodrum'un koylarını turlayacak...
Alijan İbragimov, ailesiyle Bodrum'un keyfini çıkardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.