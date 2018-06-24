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Ha'yat'a bak!

Kazak milyarder ailesiyle birlikte ’a geldi. Koyları tek tek gezdi. Alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. 6 yaşındaki kızının jet ski kullanması ise şaşkına çevirdi!

Hayata bak!
Zenginin malı, her daim züğürdün çenesini ağrıttı! Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, milyarderler Ege'nin incisi Bodrum'a aktı. Onlardan arasında Kazakistan uyruklu milyarder işadamı ve ailesi de vardı. 200 milyon dolar değerindeki lüks yatıyla 4 gün önce 'a demir atan 6 çocuk babası 64 yaşındaki milyarder, cennet koyları tek tek turladı. Çocukları ise denizin ortasında kurulan su parkıyla eğlencenin tadına vardı.

SIRA PAMUKKALE'DE
Akşam yemeği için gittiği Yalıkavak Limanı'ndaki bir balık restoranda 10 kişi için bin 580 euro hesap ödeyen İbragimov, 420 euro bahşiş bıraktı. 101 metre uzunluğundaki süper yat, içerisindeki 33 personeli ile herkesin merakını uyandırdı! Bu sırada tehlikeli anlar da yaşandı. Milyarderin kızı olduğu tahmin edilen bir 6 yaşlarındaki bir çocuğun jet ski kullanması dikkatlerden kaçmadı. Küçük kızın kullandığı sırada bazı korumalar zodyak bot ile koruma yaptı ve yatların rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. İbragimov'un tatil için Bodrum'dan sonra 'nageçeceği, oradan VIP araçlarla Efes Meryemana ve Pamukkale'yi gezeceği vurgulandı.


200 milyon dolar değerindeki 101 metre uzunluğundaki yat, ilerleyen günlerde de Bodrum'un koylarını turlayacak...


Alijan İbragimov, ailesiyle Bodrum'un keyfini çıkardı.
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