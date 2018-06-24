Terörizmin en önemli finansman kaynaklarından uyuşturucu ve sigara kaçakçılığıyla mücadelede kullanılan dedektör köpekler, ülke güvenliğinde büyük rol oynuyor. Sınır kapılarında kaçakçılığa geçit vermeyen "süper burunlar" sayesinde, yılın 6 ayında 24,6 ton uyuşturucu, 8 milyon paket sigara, 60 ton nargile tütünü ve 43 ton çay ele geçirildi. Narkotik dedektör köpekleri, doğal ve sentetik uyuşturucuların tespitinde görev alırken, çay tütün köpekleri de göreve başladı.
Gümrükler ‘süper burunlara’ emanet
Etiketler: Uyuşturucu , Narkotik
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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