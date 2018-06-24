Antalya'da Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyenin sahibi olduğu iddia edilen ilaç firması servis personeli Murat Tokmak'ın (32) lüks aracının bagajında bulunan 570 bin lira çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan başvuru üzerine inceleme başlattı. İlk olarak Tokmak'ın lüks otomobilini takip eden araçlar kameralardan ortaya çıkarıldı. Sürekli aynı aracın Murat Tokmak'ı takip ettiğini belirleyen ekipler, dün dört ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda S.G.(31), A.E.(31), Ö.T.(22)
S.Ç.(24) ile Ç.Ü. (19) isimli kadın yakalandı. Şüpheliler- den alınan 373 bin 150 lira Murat Tokmak'a teslim edildi. Biri kadın, beş şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
'TAKiP EDiYORDUK'
Murat Tokmak'ın çevresinde içtiği bir bardak çaya 200 lira bahşiş verdiği ve otomobilinde sürekli yüklü miktarda para ile gezdiği öğrenildi. Olay günü de Tokmak'ın 700 bin lirası olduğu ve yakınına 130 bin lira değerinde otomobil aldığı geri kalanını ise arsa almak için yanında gezdirdiği iddia edildi. Şüphelilerin ise emniyetteki ifadelerinde, "Talihliyi uzun süredir takip ediyoruz. Çay, kahve içiyor 150-200 lira bahşiş bırakıyordu. Parayı boşa harcıyordu. Ona ders olsun istedik" dediği bildirildi.
Murat Tokmak'ın aracındaki 570 bin lirayı çalan beş hırsız, kaldıkları adreslerde eş zamanlı operasyonla yakalandı. Bulunan 373 bin lira sahibine, zanlılar ise adliyeye yollandı.
S.Ç.(24) ile Ç.Ü. (19) isimli kadın yakalandı. Şüpheliler- den alınan 373 bin 150 lira Murat Tokmak'a teslim edildi. Biri kadın, beş şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
'TAKiP EDiYORDUK'
Murat Tokmak'ın çevresinde içtiği bir bardak çaya 200 lira bahşiş verdiği ve otomobilinde sürekli yüklü miktarda para ile gezdiği öğrenildi. Olay günü de Tokmak'ın 700 bin lirası olduğu ve yakınına 130 bin lira değerinde otomobil aldığı geri kalanını ise arsa almak için yanında gezdirdiği iddia edildi. Şüphelilerin ise emniyetteki ifadelerinde, "Talihliyi uzun süredir takip ediyoruz. Çay, kahve içiyor 150-200 lira bahşiş bırakıyordu. Parayı boşa harcıyordu. Ona ders olsun istedik" dediği bildirildi.
Murat Tokmak'ın aracındaki 570 bin lirayı çalan beş hırsız, kaldıkları adreslerde eş zamanlı operasyonla yakalandı. Bulunan 373 bin lira sahibine, zanlılar ise adliyeye yollandı.
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