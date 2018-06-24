Çocukların tehlikeli serinleme yöntemi yürekleri ağza getirdi. Olay dün Adana'da meydana geldi. Sıcakların bunalttığı vatandaşlar, serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Akıntının yoğun olduğu ve daha önce birçok boğulma olayının yaşandığı Seyhan Nehri'nde küçük yaştaki çocukların serinleme yöntemi, görenleri hayrete düşürdü. Havaların sıcak olmasından dolayı serinlemek için yüzdüklerini söyleyen Metin, "Başka yerler de var ama burası daha keyifli. Akıntı var, daha temiz geliyor bize" dedi. Boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, "Korkmak, korkakların işidir. Hayat, cesurları sever" diye cevap verdi. 10 yaşlarındaki kafadar, Ulus Parkı'nın arka tarafında bir süre yüzdükten sonra bölgeden ayrıldı.
Cesur yürek!
Adana’da sıcaktan bunalan 10 yaşlarındaki 3 çocuk, nehre atladı. İçlerinden biri, “Hayat cesurları sever” dedi
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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