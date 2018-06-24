Artık bitti dedim

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında önceki akşam göçük faciası yaşandı. Maden işçileri Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven, tavan çökmesiyle oluşan göçükte mahsur kaldı. Olayın ardından, kurtarma ekipleri ve mesai arkadaşları maden işçilerini bulmak için yoğun çaba harcadı. Ancak bu sırada ikinci bir göçük yaşandı. Altı saat sonra ise müjdeli haber alındı. Önce Mevlüt Karagöl, ardından Recep Yurtseven kurtarıldı. Tedavisi süren Recep Yurtseven, "Tüm ailemizin ve herkesin duasıyla sağ salim oradan çıktık. Bir zamana kadar sesle iletişim sağladık. Ama daha sonra ses soluk kesildi. Artık tamamen bittiğini düşündüm. Gözlerimi hastanede açtım. Nasıl taşları üzerimden aldılar hiçbir fikrim yok. Dua ettim o an Allah'ıma. 'Nasipse beni buradan çıkar Allah'ım' dedim. Çok şükür çıktık. Arkadaşlarıma, amirlerime, herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.