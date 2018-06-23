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Yargı yolu!

’da genç kadın, tartıştığı kocasını bıçakladı. Şoka girip yola yattı. Polis tarafından gözaltına alındı

Yargı yolu!
Aile içi tartışma cinayetle bitti. Olay dün 'da meydana geldi. Zülfikar Tuncer (39) ile eşi İpek Tuncer (34) evlerinde belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Arbede apartman merdivenlerinde devam etti. Genç kadın, mutfaktan aldığı bıçağı kocasının göğsüne sapladı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan talihsiz adam düşerek kafasını çarptı. Çığlıklar üzerine komşuları polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi.



SORULARA CEVAP VERMEDİ
Kendisini sokağa atan genç kadın yere yığıldı. Polislerin sorularına cevap veremeyen hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alındı. Gemlik'teki bir fabrikada çalışan Tuncer'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çiftin biri 3, diğeri 7 yaşındaki kızlarının tartışma sırasında evde oldukları öğrenildi.



İpek Tuncer, iki çocuğunun babası 'i bıçaklayarak öldürdü. Miniklere ise yakınları sahip çıktı.

TUNA ÇAM
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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