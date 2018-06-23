İzmir'de yaşayan 9 yaşındaki Çınara Manaflı, piyonadaki yeteneğini kanıtladı. Piyano çalmaya 5 yaşındayken başlayan Çınara, müzik dünyasını salladı. İlk ödülünü, 5 yaşında aldı. 2014'te Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek, aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı. 2015'te Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik ödülünü kazanan ve İtalya'nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda ise birinci olan Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Son olarak Mozart Akademi 4. Uluslararası Piyano Yarışması'nda 9-11 yaş kategorisinde birinci olan Çınara, çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi'nin burslu öğrencisi olarak sürdürmeye başladı. Chopin hayranı olan Çınara, "Müziği çok seviyorum" ifadesini kullandı.
Minik Mozart
9 yaşındaki Çınara, 5 yaşında piyona çalmayı öğrendi. Çok sayıda birincilik elde etti. Yeteneğiyle herkesi büyüledi
Etiketler: Minik Mozart
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
- Bakanlık imdada yetişti
- Umudumuzu tüketmeyin
- Bedelli askerlikte son durum ne? İşte bedelli askerlikle ilgili tüm detaylar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.