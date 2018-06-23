Minik Mozart

İzmir'de yaşayan 9 yaşındaki Çınara Manaflı, piyonadaki yeteneğini kanıtladı. Piyano çalmaya 5 yaşındayken başlayan Çınara, müzik dünyasını salladı. İlk ödülünü, 5 yaşında aldı. 2014'te Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek, aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı. 2015'te Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması'nda ikincilik ödülünü kazanan ve İtalya'nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışması'nda ise birinci olan Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Son olarak Mozart Akademi 4. Uluslararası Piyano Yarışması'nda 9-11 yaş kategorisinde birinci olan Çınara, çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi'nin burslu öğrencisi olarak sürdürmeye başladı. Chopin hayranı olan Çınara, "Müziği çok seviyorum" ifadesini kullandı.