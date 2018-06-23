Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde kayıplara karışan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları 9. güne girdi. Ancak çalışmalar sonuç vermedi. Aramalar, 21 kişilik özel ekip ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül"ün katılımıyla devam etti. Ağrılılar da ekiplere destek verdi. Çalışmalar devam ederken, Leyla'nın amcasını arayıp, "Başınız sağ olsun" diyen 12 yaşındaki çocuk, "300 bin liralık ödül için aradım" dedi. Cuma namazı sonrası Leyla'nın bulunması için dua edildi. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir ise çok sayıda asılsız ihbar geldiğini söyledi. Asılsız ihbarların çalışmaları olumsuz etkilediğini ifade eden Aydemir, "Bazen umutlanıyoruz. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca umudumuz tükeniyor. Umudumuzu tüketmeyin" dedi.
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