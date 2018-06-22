Meraktan 2 yıl!

Eski Türkiye Güzeli'nin "yatak odasının dinlenmesi" davası sonuçlandı. Eski eşi beraat etti, kaynanası ve kayınpederi ceza aldı. Miss Model of Turkey 2005 1'si eski manken Sinem Sülün 2013 yılında işadamı Mustafa Yüksel ile dünyaevine girdi. Kocası, yatak odasında sessiz konuşması için uyardı. Genç kadın, konuşmalarının da kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından dile getirilmesi nedeniyle şüphelendi. Yatak odasında arama yaptı. Üçlü prizde böcek bulunca soluğu mahkemede aldı. Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi hakkında şikayetçi oldu.



'SADECE UYKU SESİ GELİR'

Sanıkların avukatı Osman Hacıbekiroğlu "Böyle bir cihaz olsa salona koyulur. Çünkü yatak odasında uyku seslerinden başka ne dinlenebilir. Burada olsa olsa çocuğunu korumak ve merak duygusu saikiyle dinlenmenin yapıldığı kabul edilmelidir" diyerek beraatlerini talep etti. Eski eş Mustafa Yüksel beraat etti. Kayınpeder Sami Yüksel ve kayınvalide Hikmet Birsen Yüksel ise "Zincirleme olarak kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.