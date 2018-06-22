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ı bölüşülecek!

Mirası bölüşülecek!
Usta , tüm mal varlığını oğlu 'a (40) bıraktı. İkinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay (20), dava açtı. davasında önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, mirasın üvey kardeşlere bölünmesi gerektiği yönündeki yerel mahkeme kararını onadı. Ay'dan geriye kalan çok sayıda gayrimenkul iki üvey kardeş arasında bölüşülecek.

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