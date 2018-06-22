Usta gazeteci Savaş Ay, tüm mal varlığını oğlu Can Ay'a (40) bıraktı. İkinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay (20), dava açtı. Miras davasında önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, mirasın üvey kardeşlere bölünmesi gerektiği yönündeki yerel mahkeme kararını onadı. Ay'dan geriye kalan çok sayıda gayrimenkul iki üvey kardeş arasında bölüşülecek.
Mirası bölüşülecek!
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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